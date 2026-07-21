Capt. Roy Harkness’ Substack

Capt. Roy Harkness’ Substack

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You Know Greta… Now Meet Her Bombshell Sister

By Black Pigeon Speaks
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Capt. Roy Harkness
Jul 21, 2026

Original at this link 😋

… And now for something, completely different…

Nudge! Nudge! Wink! Wink!

Say no MORE!

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