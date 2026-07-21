You Know Greta… Now Meet Her Bombshell Sister

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Generate transcriptA transcript unlocks clips, previews, and editing.6131You Know Greta… Now Meet Her Bombshell SisterBy Black Pigeon SpeaksCapt. Roy HarknessJul 21, 20266131ShareTranscriptOriginal at this link 😋… And now for something, completely different…Nudge! Nudge! Wink! Wink!Say no MORE!Discussion about this videoCommentsRestacksCapt. Roy Harkness’ Substack reply rulesCapt. Roy Harkness’ SubstackSubscribeAuthorsCapt. Roy HarknessRecent Posts As Of Today, This Is Illegal In Canada (Bill C-9)Jul 19 • Capt. Roy HarknessMark Carney Just Made Political Speech Illegal in CanadaJul 6 • Capt. Roy HarknessThis Canada Day Feels DifferentJun 30 • Capt. Roy HarknessWhy The Japanese Began to HateJun 30 • Capt. Roy HarknessUnited Nations Agenda 2030 Jun 29 • Capt. Roy HarknessMark Carney’s Government Just CollapsedJun 28 • Capt. Roy HarknessBill C-8 Is Now Law: Canada’s Warrantless Surveillance Nightmare Explained!!Jun 28 • Capt. Roy Harkness