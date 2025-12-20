The Night Trump Saved Christmas

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript13211The Night Trump Saved ChristmasBy Mister ReaganCapt. Roy HarknessDec 20, 202513211ShareTranscriptOriginal here. Help make it go viral!Discussion about this videoCommentsRestacksCapt. Roy Harkness’ SubstackSubscribeAuthorsCapt. Roy HarknessRecent PostsDress Rehearsal for Christmas Eve Performance...Dec 15 • Capt. Roy HarknessHonest Government Ad | Australian Children Social Media BanDec 11 • Capt. Roy HarknessMy Favourite JewsDec 11 • Capt. Roy Harkness“Pur ti miro, Pur ti godo”Dec 9 • Capt. Roy HarknessThe Queen & the 10 Missing Canadian ChildrenDec 4 • Capt. Roy HarknessHow Many Child Molesters Is The Royal Family Tied To?Dec 4 • Capt. Roy HarknessEurope Will Not SurrenderNov 24 • Capt. Roy Harkness