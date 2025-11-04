Norman Finkelstein Explains Jewish Racial Supremacy to Candace Owens

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:001665Norman Finkelstein Explains Jewish Racial Supremacy to Candace OwensVia Paul Craig RobertsCapt. Roy HarknessNov 04, 20251665ShareClick on this to reach Paul Craig Roberts PostClick on this to see “Breezy Politics’” original post I’m surprised it’s still there, really… 🙄Discussion about this videoCommentsRestacksCapt. Roy Harkness’ SubstackSubscribeAuthorsCapt. Roy HarknessRecent PostsCorporate Culling, Alien Comets, Escaped Monkeys & Smartdust TrailsNov 5 • Capt. Roy HarknessDr. Naomi Wolf Exposes the mRNA Fallout: Fertility, DNA, and Global ControlOct 24 • Capt. Roy HarknessMachine Learning Martial Law, Wonderland Psy-Ops & The Synthetic SalvationOct 17 • Capt. Roy HarknessSilver Hits All-Time High, Yen Collapses, The Great Reset Has Begun And The Psyops ContinueOct 17 • Capt. Roy HarknessEveryone Is NoticingOct 16 • Capt. Roy HarknessBill C-8: THE POWER TO SHUT YOU DOWN Oct 11 • Capt. Roy HarknessAlberta & Saskatchewan JUST DECLARED U.S. Statehood — Canada in CHAOS!Oct 10 • Capt. Roy Harkness