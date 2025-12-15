Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1471Dress Rehearsal for Christmas Eve Performance...Gabriel Fauré’s, “Sicilienne” arranged for English horn and PianoCapt. Roy HarknessDec 15, 20251471ShareTranscriptDiscussion about this videoCommentsRestacksCapt. Roy Harkness’ SubstackSubscribeAuthorsCapt. Roy HarknessRecent PostsHonest Government Ad | Australian Children Social Media BanDec 11 • Capt. Roy HarknessMy Favourite JewsDec 11 • Capt. Roy Harkness“Pur ti miro, Pur ti godo”Dec 9 • Capt. Roy HarknessThe Queen & the 10 Missing Canadian ChildrenDec 4 • Capt. Roy HarknessHow Many Child Molesters Is The Royal Family Tied To?Dec 4 • Capt. Roy HarknessEurope Will Not SurrenderNov 24 • Capt. Roy HarknessNorth Korea Wins the Ukraine WarNov 23 • Capt. Roy Harkness